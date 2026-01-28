Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Altın Fiyatları Rekor Kırdı
28.01.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın ons fiyatı 5,250 doları aşarak yeni rekor kırdı. Gram altın 7,349 liraya yükseldi.

Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararı öncesi 5 bin 250 doları aşarak rekor kırdı.

Altının ons fiyatı jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5 bin 250 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesinden de destek alan altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları iç piyasada da rekor seviyeleri gördü. Gram altın 7 bin 349 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Gram gümüş 161 TL seviyesine yükseldi.

İç piyasada gram altın 7 bin 339 liradan, çeyrek altın 12 bin 75 liradan, yarım altın 24 bin 194 liradan, tam altın 48 bin 170 liradan işlem görüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:04:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.