Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti - Son Dakika
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Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti

28.09.2022 14:39

Fed'in faiz kararı sonrası ons altının bin 620 dolar seviyelerinde gerilemesi, gram altının ise 990 TL'den işlem görmeye başlamasının ardından fiyatlardan yararlanmak isteyenler, kuyumculara koştu. Kapalı Çarşı esnafı, "Şu an altını dip seviyelerinde görüyoruz; fakat biraz daha gerileme olabilir" yorumunda bulundu.

Fed'in faiz kararı sonrası ons altın bin 620 dolar seviyelerinde gerilerken, gram altın ise 990 TL'den işlem görüyor. Altına yoğun bir talebin olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, gram altının sene sonu fiyatlarının tekrar 1000 TL'nin üzerinde olacağını öngörüyor.

KAPALI ÇARŞIDA ONS ALTIN 620 LİRA

ABD Merkez Bankası politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Altında yaşanan gerileme sonrası şu sıralar Kapalıçarşı'da ons bazında bin 620 dolar işlem görürken, gram altın ise 990 TL civarında işlem görüyor. Kuyumcular, bu düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek, sene sonu altının gramının 1000 TL üzerinde kapatacağını söyledi.

GRAM VE CUMHURİYET ALTININA BÜYÜK BİR TALEP VAR

"Dövizin yukarı yönlü ve dünya genelinde talebin azalmasında kaynaklı altında düşüşün gerçekleştiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Lebit, "Şu an altının dip seviyelerinde görüyoruz fakat biraz daha gerileme olabilir. Genelde gram altın ve cumhuriyet altına talep var. Gram altın 988 TL, çeyrek, bin 625, yarım 3 bin 230 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 660 bandından işlem görüyor. Faiz kararları hem altını hem de dövizi etkiliyor. Vatandaş da ona göre takip ediyor. Sene sonu altının fiyatı 1000 TL'nin üzerinde görüyoruz. Ons altın şu anda dibi görerek bin 618 dolar civarında sene sonu ise bin 850 bandında kapatır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

FED FAİZ KARARLARINI DURDURURSA ALTIN YÜKSELİR

Fed'in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, "Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altın da sorun var. Fed'in faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz. Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var. Gram altın şu anda 990 TL, çeyrek bin 620 TL, yarım 3 bin 220 TL, tam altın ise 6 bin 470 TL'den işlem görüyor. Sene sonu altını ben bin 400 TL olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti - Son Dakika

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