Altın Güvenli Liman: Yatırımcılar Dikkat!

Altının güvenli liman olduğunu dile getiren Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Uzun vade yatırım aracıdır. Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik" dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Altının yılbaşında 6 bin 200 seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Çakmakçı, "Şuan 7 bin 600 ve 700 seviyelerine kadar çıktı. Yüzde 25 değer artışı oldu. Altın güvenli liman, uzun vade yatırım aracıdır. Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik. Nedenleri devam eden ekonomik savaşlar. Gerginlikler var, ABD-Venezüella, ABD-İran, İsrail-İran gerginlikleri dolasıyla altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Durum savaş ortamından çıktı, artık ekonomik savaşa döndü. Altın uluslararası piyasada özellikle ons bazında yükseliyor. Dolar bazında bir yükseliş yok. Şu an 5 bin 300- 400 sevilerine kadar yükselen bir ons trendi var. 1 kilo altın 180 bin dolarlara yaklaştı. Geçen sene 85 bin dolar fiyatındaydı. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Yıl sonunda beklediğimiz 7 bin 500 liralı rakamlardı fakat yılın birinci ayında 7 bin 600 seviyesinde. Bu da trendi daha yukarı attı. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Çakmakçı şöyle devam etti:

"Altının düşük olduğu dönemde biz vatandaşa dövizden çıkın altın alın diye hep tavsiyelerde bulunduk. 1 kilo altının 80 bin dolar olduğu dönemde altın alanlar yüzde 100'ün üzerinde para kazandı. Döviz tutanlar ise tam tersi parası yerinde kaldı. ya da faiz yatırımı yapan vatandaş, yüzde 30-40 faiz aldı ama altının son 1 yılda yükselişi hemen hemen yüzde 150'lere kadar dayandı. Vatandaşın ister istemez parası faizde sıfıra çıktı. Çok değer kaybetti. Biz altının güvenli liman olduğunu devam ettiğini ve edeceğini her zaman söylüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ