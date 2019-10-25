Son Dakika Haberleri: Altın Portakal korteji 26 Ekim'de
Son Dakika Magazin Altın Portakal korteji 26 Ekim'de

Altın Portakal korteji 26 Ekim'de

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek.

Altın Portakal korteji 26 Ekim'de, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 film gösterilecek.


Festival, geleneksel kortejle kapılarını açacak. Cam piramit önünde 15.00'de başlayacak kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.


Kortej geçişinin ardından Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olan törende, sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü, Can Kolukısa'ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verilecek.


Açılış gecesine festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da katılacak. Açılışta Anjelika Akbar ve Candan Erçetin de konser verecek.

Antalya, Cam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:39 
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