Altın ve gümüşte sert düşüş

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve güvenli liman ihtiyacı, yatırımcıları değerli metallere yöneltti. Bu eğilimle birlikte altın ve gümüş fiyatları kısa sürede tarihi seviyelere yükselerek sert bir ralliye imza attı.

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GEÇMİŞTİ

Ons altındaki hızlı yükselişin etkisi iç piyasaya da yansıdı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 liraya kadar çıkarak rekor seviyelerden işlem gördü.

EKİM AYINDAN BU YANA EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Ancak ABD dolarındaki toparlanma, değerli metaller cephesinde yönü tersine çevirdi. Altın, doların güçlenmesiyle birlikte Ekim ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Fiyatlar yüzde 5,7'ye varan kayıpla 21 Ekim'den bu yana görülen en hızlı gerilemeyi kaydetti. Aynı süreçte gümüş fiyatlarında da yüzde 8,4'e ulaşan sert düşüşler izlendi.

Altın, yıl genelinde artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş trendi izlemişti. Bu tablo, doların zayıflamasına dayalı işlemleri desteklerken, değerli metal yalnızca bu ay içinde yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazanmıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE SON FİYATLAR

Saat 21.00 itibarıyla itibarıyla serbest piyasada gram altın 7 bin 446 liradan işlem görürken, çeyrek altın 12 bin 616 liradan, yarım altın ise 25 bin 231 liradan satılıyor. Gümüşün gramı ise 160 TL seviyesine geriledi. Spot piyasada ise New York saatiyle 11.27'de ons altın yüzde 2,5 düşüşle 5 bin 288 dolar seviyesinde bulunurken, gümüşün ons fiyatı 112,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.