Altın ve gümüşte sert düşüş
Finans

Altın ve gümüşte sert düşüş

Altın ve gümüşte sert düşüş
29.01.2026 21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışıyla tarihi zirveleri test eden altın ve gümüş, ABD dolarındaki güçlenmenin ardından sert düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında Ekim ayından bu yana en sert günlük düşüş yaşanırken, gümüş fiyatlarında da yüzde 8,1'e kadar azalış görüldü. Serbest piyasada gram altın 7 bin 440 TL seviyelerinden işlem görürken, gümüşün gramı ise 160 TL seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve güvenli liman ihtiyacı, yatırımcıları değerli metallere yöneltti. Bu eğilimle birlikte altın ve gümüş fiyatları kısa sürede tarihi seviyelere yükselerek sert bir ralliye imza attı.

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GEÇMİŞTİ

Ons altındaki hızlı yükselişin etkisi iç piyasaya da yansıdı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 liraya kadar çıkarak rekor seviyelerden işlem gördü.

EKİM AYINDAN BU YANA EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Ancak ABD dolarındaki toparlanma, değerli metaller cephesinde yönü tersine çevirdi. Altın, doların güçlenmesiyle birlikte Ekim ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Fiyatlar yüzde 5,7'ye varan kayıpla 21 Ekim'den bu yana görülen en hızlı gerilemeyi kaydetti. Aynı süreçte gümüş fiyatlarında da yüzde 8,4'e ulaşan sert düşüşler izlendi.

Altın, yıl genelinde artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş trendi izlemişti. Bu tablo, doların zayıflamasına dayalı işlemleri desteklerken, değerli metal yalnızca bu ay içinde yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazanmıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE SON FİYATLAR

Saat 21.00 itibarıyla itibarıyla serbest piyasada gram altın 7 bin 446 liradan işlem görürken, çeyrek altın 12 bin 616 liradan, yarım altın ise 25 bin 231 liradan satılıyor. Gümüşün gramı ise 160 TL seviyesine geriledi. Spot piyasada ise New York saatiyle 11.27'de ons altın yüzde 2,5 düşüşle 5 bin 288 dolar seviyesinde bulunurken, gümüşün ons fiyatı 112,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yorumlar (8)

    Yorumlar (8)

  • Eren Atabey Eren Atabey:
    abd dolarındaki güçlenme mi ? güldürme Allah aşkına dxy ye baktın mı hiç dolar çöküyor şu an 24 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    düşer yoluna devam eder 12 2 Yanıtla
  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    Bi düzeltme olması lazım di. gördüğü zirveye tekrar ulaşması geç olmaz 13 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kâr satışlari bunlar geri yükselir bir füzeyle 11 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    gumus ons 121 dolardan 115 e dustu ne buyuk dusus insanlari korkutmayin birakin alsinlar altin gumus sistem cokuyor doviz tutmayin fiziki materyale gecin 10 1 Yanıtla
