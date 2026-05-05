Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar

Haberin Videosunu İzleyin
Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar
05.05.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar
Haber Videosu

Barok Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan, altın fiyatlarının kısa sürede yüzde 20 oranında değer kaybetmesiyle mücevher üretim maliyetlerinim de aşağı çekildiğini belirtti. Akdoğan, 7-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek "Altın ve Mücevher Fırsat Günleri" ile tüketicilere kar marjlarını minimize ederek hizmet vereceklerini açıkladı.

Barok Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Corç Akdoğan, altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek tüketicilere önemli bir çağrıda bulundu.

Akdoğan, altın fiyatlarının son dönemde yaklaşık yüzde 20 oranında gerilediğini belirterek, gram altının 8 bin 300 TL seviyesinden 6 bin 640 TL’ye, çeyrek altının ise 13 bin 700 TL’den 10 bin 700 TL’ye düştüğünü ifade etti. Bu düşüşün, özellikle işçilik maliyetleri açısından alım fırsatı yarattığını vurguladı.

Barok Diamond olarak bu süreçte karlılıktan fedakarlık yaptıklarını söyleyen Akdoğan, tüm ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla müşterilere sunacaklarını belirtti. Altındaki gerilemenin mücevher üretiminde de ciddi bir maliyet avantajı oluşturduğunu dile getiren Akdoğan, pırlantalı, elmas ve renkli taşlı ürünler için de uygun bir dönem olduğunu söyledi.

Akdoğan, bu fırsatların Altın ve Mücevher Fırsat Günleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, organizasyonun 7-17 Mayıs tarihleri arasında Titanic Hotel Bakırköy’de gerçekleştirileceğini açıkladı. 

Son Dakika

Son Dakika Altın Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:32:17. #7.13#
SON DAKİKA: Altın ve mücevher ürünlerinde maliyetine yakın satışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.