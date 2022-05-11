Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor

11.05.2022 10:35

Altının gram fiyatı, 910 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, cumhuriyet altını da 6.100 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 902,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 910 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.100 liradan satılıyor. Dün azalış eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün 1.832 dolarla 11 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.845,6 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların dolara olan talebinin devam ettiğini bildirdi. Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını kaydetti. Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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