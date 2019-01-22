Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 221 Bin Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 221 Bin Liraya Yükseldi

38 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 221 Bin Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 800 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 221 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 244 milyon 129 bin 427,89 lira, işlem miktarı ise 1.109 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 246 milyon 762 bin 342,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 219.800,001.279,50
En Düşük 219.800,001.277,55
En Yüksek221.500,001.285,70
Kapanış221.000,001.284,10
Ağırlıklı Ortalama 220.616,891.281,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)244.129.427,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.109,38
Toplam İşlem Adedi57

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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