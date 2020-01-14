Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 290 bin 549 lira, en yüksek 293 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 292 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 807 milyon 478 bin 297,49 lira, işlem miktarı ise 2.796 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 936 bin 592,86 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 292.900,001.550,00
En Düşük 290.549,001.542,00
En Yüksek293.000,001.546,20
Kapanış292.500,001.546,20
Ağırlıklı Ortalama 292.455,981.543,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)807.478.297,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.796,17
Toplam İşlem Adedi43

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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