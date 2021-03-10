Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 417 bin 500 lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 544 milyon 401 bin 836,90 lira, işlem miktarı ise 1.297,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 561 milyon 698 bin 233,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 419.000,00 1.696,00 En Düşük 417.500,00 1.700,00 En Yüksek 421.500,00 1.718,50 Kapanış 417.500,00 1.712,50 Ağırlıklı Ortalama 419.845,92 1.708,70 Toplam İşlem Hacmi (TL) 544.401.836,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.297,01 Toplam İşlem Adedi 57

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