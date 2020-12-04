Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 400 lirayı, en yüksek ise 463 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 176 milyon 456 bin 579,63 lira, işlem miktarı ise 2.548,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 189 milyon 277 bin 69,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler Ticaret, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 463.500,00 1.830,00 En Düşük 460.400,00 1.836,30 En Yüksek 463.200,00 1.842,00 Kapanış 462.000,00 1.840,00 Ağırlıklı Ortalama 461.943,42 1.825,00 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.176.456.579,63 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.548,93 Toplam İşlem Adedi 75

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