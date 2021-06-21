Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 498 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 501 bin 180 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 844 milyon 876 bin 18,29 lira, işlem miktarı ise 1.702,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 880 milyon 922 bin 24,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 500.000,00 1.779,30 En Düşük 498.000,00 1.771,10 En Yüksek 503.500,00 1.783,30 Kapanış 501.180,00 1.777,25 Ağırlıklı Ortalama 499.253,69 Toplam İşlem Hacmi (TL) 844.876.018,29 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.702,64 Toplam İşlem Adedi 39

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