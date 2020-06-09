"Altınkaya 55" feribotu ilk seferini gerçekleştirdi

Samsun'da, Altınkaya Baraj Gölü'nde hizmet verecek "Altınkaya 55" feribotu hizmete alındı.

Baraj gölünde hizmet verecek feribot ile Samsun'un Vezirköprü, Bafra ve Alaçam ile Sinop'un Durağan ilçelerinin bağlantısının sağlanması amaçlanıyor.

Feribot 12 yolcu ile 4 araç kapasitesine sahip.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alaçam'dan makam aracı ile feribota binerek, Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'na gitti.

Feribotun yılların beklentisi olduğunu vurgulayan Demir, "Altınkaya, Kuruçay ve Vezirköprü istikametinden Alaçam istikametine gidecek araçları taşıyacak feribotu devreye aldık. Hemen kadroları oluşturup, sefer saatlerini ayarlayıp başlayacağız." dedi.

Baraj üzerinde köprü yapmayı düşündüklerini belirten Mustafa Demir, "Bölgenin koruma altında bulunması nedeniyle köprü çok verimli olmayacaktı. Yüksek maliyetinden dolayı da en doğru çözümün feribot olduğuna karar verdik. Ulaştırma Bakanlığımızın tamamen kendi kaynaklarıyla imal ettirdiği bu feribotu halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Feribot, Alaçam istikametinden Vezirköprü'ye, Vezirköprü'den Alaçam istikametine bir nevi köprü görevi görmüş olacak." diye konuştu.

Feribotun ücretli olacağını ama sadece maliyeti yansıtıp kar amaçları bulunmayacağını dile getiren Demir, vatandaşlara uzun yıllardan beri beklenen hizmeti vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Mustafa Demir, Vezirköprü ilçesinde vakıflara ait Taşhan'ın otel ve restoran olarak hizmete açılacağını da ifade etti.

Demir, Şahinkaya Kanyonu etrafındaki sosyal tesisler ile restorasyonu tamamlanan Adatepe Çamaşırlığı'nda da incelemede bulundu.

Programa, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt da katıldı.