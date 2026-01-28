2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Adana 01 FK'ya 3-0 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakada konuk ekip 45'inci dakikada Muhammet Beşir'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci devrede Adana 01 FK, 65'inci dakikada Tuna Sezen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Adana temsilcisinde Muhammet, 73'üncü dakikada kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 0-3. Bu sonuçla düşme hattındaki Altınordu 13 puanda kalırken, Play-Off yarışı veren Adana 01 FK 39 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Altınordu 0-3 Adana 01 FK: Düşme Hattı Tehlikesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?