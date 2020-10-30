Altınordu'da 2 pozitif vaka

Ligde yarın evinde Bandırmaspor ila karşılaşacak Altınordu'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek Altınordu'da 2 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kırmızı-lacivertli ekibe yapılan testler sonucu bir futbolcu ve bir destek personelinde korona virüs tespit edildi. İzolayasyona alınan 2 kişinin tedavisine başlanırken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR