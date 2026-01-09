Altınordu'da 6 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Altınordu'da 6 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

09.01.2026 21:43
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Operasyonda, H.B, S.A, D.P, Ü.B, S.O, H.S.K. ve B.Y'nin ev ve üstlerinde yapılan aramada 99 sentetik ecza maddesi ve 5,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.B, S.A, D.P, S.O, H.S.K. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

