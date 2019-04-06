Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Kadın Mührü

Altınordu'da Kadın Mührü

40 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kadın muhtar seçildi.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kadın muhtar seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altınordu ilçesinin 92 mahallesinden 89'unda erkek muhtar seçilirken, 3 kadın rakiplerini geçerek ilçenin en büyük mahallelerine muhtar seçilmeyi başardı. Geçen dönem 2 kadının muhtar olarak görev yaptığı ilçenin nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nuray Karakaya ile Kumbaşı Mahallesi Muhtarı Nevin Gül, 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilirken Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş'ta rakiplerini geçerek muhtar seçilmeyi başardı.

Üç kadın muhtar, mazbatalarının almalarının ardından Altınordu Kaymakamı Niyazi Ertan'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Erten, her üç muhtara görevlerinde başarılar diledi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:52 Kaynak: İHA

Altınordu, Güncel
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