Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Üç Puan Sevinci

Altınordu'da Üç Puan Sevinci

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçerken, iki takımın teknik direktörleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Altınordu'da Üç Puan Sevinci, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçerken, iki takımın teknik direktörleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, alınan galibiyetten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, "11 maçtır kaybetmiyorduk. Devre arasında da iyi takımlarla oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Rakibimiz eksiklerine rağmen kaliteli bir takım. İlk yarıda yağan yağmur pas trafiğimizde sıkıntıya sebep oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise rakibin oyun temposunu düşürmeyi planladık. Oyunun da hakimiyetini ele geçirdik. Maçın genelinde topa sahip olan, taktiğe uyan ve iyi mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Okan'ın maça girdikten sonra gol atması da çok sevindirici oldu. 3 puan hem moral olarak hem de ligdeki konumumuz olarak mutluluk verici" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, dramatik bir golle kaybettiklerini söyledi. Müsabakanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulak, "Dramatik yediğimiz gollere bir yenisi daha eklendi. Faule itiraz etmemizin nedeni geç verilmesiydi. Hakemler bugün iyi maç yönetti. Altınordu'yu centilmenliklerinden dolayı tebrik ederim. Oyunu iyi oynadık, geçişleri doğru yaptık. Pozisyonlar da bulduk. Golden önce doğru pası verebilseydik farklı olurdu. Faulün olduğu yer ceza sahasına yakındı ama sanırım Okan topu biraz geri çekerek kendisine avantaj sağladı. Buradan puansız ayrılmak hepimizi üzdü ama Trabzonspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçına hazırlanacağız" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Altınordu, Spor
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