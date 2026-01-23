Altınordu Erzincan'da Puan Peşinde - Son Dakika
Spor

Altınordu Erzincan'da Puan Peşinde

Altınordu Erzincan\'da Puan Peşinde
23.01.2026 11:49
Altınordu, düşme hattındaki 24Erzincanspor ile zorlu bir maça çıkıyor. Hedef puan almak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 13 puana ulaşan düşme hattındaki Altınordu yarın 22'nci hafta mücadelesinde 22 puanlı 12'nci basamaktaki 24Erzincanspor'un konuğu olacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan düdük çalacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan santrfor Keni Var, kaleciler Umut ve Efe Kaan'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Gökhan Süzen ise sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Zorlu hava şartları ve rakibin durumu düşünüldüğünde güzel bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Biz her maçta puan ve puanlara talibiz" dedi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Erzincan, Futbol, Spor, Son Dakika

