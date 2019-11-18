Altınordu skoru umursamadı

MİLLİ maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skoru önemsemediklerini dile getirdi. Maçın 0-0 sona eren ilk yarısında istedikleri futbolu sergilediklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Özellikle savunmayı iyi yaptık. Pozisyonlara da girdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti, herkesi görmek istedik. 5-2 bitti ama skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi. Altınordu'da tedavileri süren stoper Ravil ve forvet Yasin, Göztepe karşısında riske edilmedi.