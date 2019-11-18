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Altınordu skoru umursamadı

6 saat önce

MİLLİ maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skoru önemsemediklerini dile getirdi.

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MİLLİ maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skoru önemsemediklerini dile getirdi. Maçın 0-0 sona eren ilk yarısında istedikleri futbolu sergilediklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Özellikle savunmayı iyi yaptık. Pozisyonlara da girdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti, herkesi görmek istedik. 5-2 bitti ama skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi. Altınordu'da tedavileri süren stoper Ravil ve forvet Yasin, Göztepe karşısında riske edilmedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
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