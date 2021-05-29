Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Futbolcularımızı Türkiye tanıdı

TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadele ile alkış toplayan Altınordu'da 9'uncu sezonunu geride bırakan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında tanınmayan oyuncularımızla finale kadar geldik. Şimdi hepsi tanınıyorlar" dedi.

Katıldığı bir yayında 10 milyon TL değerinde bir takımla Süper Lig'in kapısından döndüklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Sezon boyunca 19 öz kaynak futbolcumuza süre verdik. Yarışırken yetiştirdik. Türk futbolunda ismi bilinmeyen birçok futbolcumuzu tanınır hale getirdik. Sezon başında kimsenin ihtimal vermediği finale kadar gittik. Bu anlamda çok başarılıyız. İsimsiz bir çok oyuncu Türk futboluna kazandırmaya devam ediyoruz. Tüm liglerde, A Milli Takım'da ve yurtdışında Altınordu'da yetişmiş veya oynamış oyuncuların olması mutluluk verici" diye konuştu.