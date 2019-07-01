Son Dakika Haberleri: Altınordu, Yusuf için teklifi düşük buldu
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Altınordu, Yusuf için teklifi düşük buldu

55 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, sol bek Yusuf Acer'e talip olan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teklifini düşük bularak, olumsuz yanıt verdi.

Altınordu, Yusuf için teklifi düşük buldu, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, sol bek Yusuf Acer'e talip olan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teklifini düşük bularak, olumsuz yanıt verdi. Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki savunmacı için İzmir kulübüne 200 bin Euro önerdiği ifade edilirken, Altınordu'nun 400 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay talep ediyor.
Yusuf'un değerinin altında satılmayacağını dile getiren yöneticiler, istenen rakamın verilmemesi halinde oyuncunun yeni sezonda da kadroda yer alacağını kaydetti. Altınordu'da profesyonel olan Yusuf Acer, 2015-16 sezonundan bu yana A takımda görev alıyor. 1'inci Lig'de 108 karşılaşmaya çıkan genç defans oyuncusu 1 gol atarken, 7 kez alt yaş gruplarında milli formayı terletti. Yusuf'un Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Altınordu, Acer, Spor
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