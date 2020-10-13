Altınova'daki 3 şelale turizme kazandırılacak - Son Dakika

Altınova Belediyesi, ilçede çeşitli büyüklüklerdeki 3 şelalenin turizme kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Örencik, Sermayeci ve Tevfikiye köyleri arasındaki bölgede bulunan 3 şelale ile ilgili çalışma yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçeden köylere yol güzergahı yönlendirilme çalışmaları sırasında şelalelerle karşılaştıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabında yayınlamasının ardından bölgeye ilginin arttığına dikkati çeken Oral, şelalelere bölgenin de adını taşıdığı "Çapçap" adı verildiğini aktardı.

Oral, şunları kaydetti:

"Çapçap bölgesinde kademeli olarak doğa harikası 3 şelale keşfettik. Şelalelerin görselliği çok güzel. Bizim için altın değerinde bir güzellik. İnşallah bu güzelliği hazırlayacağımız projelerle turizmimize kazandıracağız. Öncelikle bölgenin genel temizliğini yapacağız. Çapçap bölgesinin doğallığını bozmadan yürüyüş alanları ve ulaşım yolu oluşturacağız. Mimar ve mühendis arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. İlçemize, Yalova'mıza muhteşem bir bölgede eşsiz ve nadir bir doğal güzellik kazandıracağız."

Ayrıca açıklamada, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral, Belediye Meclisi üyeleri ve teknik uzmanlar bölgede inceleme yaptığı duyuruldu.