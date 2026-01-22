Altınözü'nde Kar Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
U.Y'nin kullandığı 31 HU 472 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Dokozdal-Hanyolu mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Takla atan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
