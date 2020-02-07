Altıntaş'ta çiftçilere "Bor gübresi" anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta çiftçilere 'Bor gübresi' anlatıldı - Son Dakika

Altıntaş'ta çiftçilere "Bor gübresi" anlatıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Sait Gezgin ve Ankara Etibor İşletme Müdürlüğü'nden mühendisler, bor gübresi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Altıntaş'ta çiftçilere

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Sait Gezgin ve Ankara Etibor İşletme Müdürlüğü'nden mühendisler, bor gübresi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Bor gübresi'nin şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza) ve hububat yetiştiriciliğinde kullanıldığını belirten konuşmacılar, "Altıntaş ilçesinin topraklarında bor noksanlığı tesbit edilmiştir. Hububat ve pancar rekortelerini yükseltmek isteyen çiftçilerimiz bor gübresini bölgede mutlaka kullanmalıdır. Saha çalışmaları neticesinde bor gübrelerin kullanıldığı ürünlerin verimliliğinde yüzde 20'ye kadar artış olduğu da tespit edildi" dediler. - KÜTAHYA

Konya Selçuk Üniversitesi, Altıntaş, Kütahya, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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