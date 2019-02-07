Son Dakika Haberleri: Altun'dan "Kurabiye Canavar"Lı Tepki

Altun'dan "Kurabiye Canavar"Lı Tepki

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan paylaşımında bulundu.

Altun'dan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Twitter, Güncel
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