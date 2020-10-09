Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.