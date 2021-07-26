Altyapıdan A takım kadrosuna

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen Nida Yağmur Tezcan ile sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın imzaladığı sözleşme ile Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda Nida Yağmur Tezcan'ı kadrosuna dahil etti.

Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç libero, Kadınlar 2. Liginde Belediyespor Kadın Voleybol Takımının başarısı için mücadele edecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Altyapımızda voleybol hayatına başlayan Nida Yağmur kardeşimizle sözleşmemizi imzaladık. Genç sporcumuzun Kadın Voleybol Takımımızın başarısı için sahada tüm gücünü ortaya koyacağına inanıyor, başarılarının devamı diliyorum" dedi.

Nida Yağmur Tezcan ise, "Turgutlu Belediyespor benim evim ve burada voleybol kariyerim için çok şey öğrendim. Bu sezonda ise ilk kez 2. Ligde oynayacak olan takımımızın bir parçası olmaktan, bu heyecanı birlikte yaşayacak olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bizlere inanan ve desteğini hep hissettiren Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA