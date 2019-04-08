Amacımız Bu Şehri Bütün Dinamikleriyle Birlikte Yönetmek"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Daha aday adayıyken 'şehri birlikte yönetelim' diye bir slogan geliştirmiştik. Bizim amacımız bu şehri bütün dinamikleriyle birlikte yönetmek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Daha aday adayıyken 'şehri birlikte yönetelim' diye bir slogan geliştirmiştik. Bizim amacımız bu şehri bütün dinamikleriyle birlikte yönetmek." dedi.



Aşgın, 65 sivil toplum kuruluşundan oluşan Çorum İnsani Değerler Platformu yöneticilerinin kutlama ziyaretinde yaptığı açıklamada, kent konseyini belediye bünyesinden çıkartıp sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunacağını söyledi.



Göreve başlamasının ardından ilk ziyaretin İnsani Değerler Platformundan olmasından mutluluk duyduğunu belirten Aşgın, "İnşallah başı, ortası, sonu hayırla biten bir yola çıktık. Besmele ile başladığımız bu yolun sonunda da 'elhamdülillah' diyerek bir dua ve rıza kapısı olarak girdiğimiz siyaseti iyi değerlendirerek, çok dua alarak bitirmek nasip olsun." diye konuştu.



"Daha aday adayıyken 'şehri birlikte yönetelim' diye bir slogan geliştirmiştik. Bizim amacımız bu şehri bütün dinamikleriyle birlikte yönetmek." diyen Aşgın, şöyle devam etti:



"Yeni dönemde Kent Konseyine çok daha büyük önem vereceğiz. Vaatlerimiz arasında da yer aldığı gibi bunu belediye bünyesinden çıkararak sivil toplum kuruluşlarının emrine vereceğiz. Bu şehirde taş üstüne taş koymak isteyen, bu şehre dair hayalleri olan herkesi oraya davet edeceğiz. Ayrım yapmadan bütün sivil toplum örgütlerimizi davet edeceğiz."



Aşgın, platform üyelerinden belediye başkanlığı görevini yürütürken hata yapması durumunda kendisini uyarmalarını istedi.



İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Zekeriya Işık da Çorum'da seçim sürecini dikkatle takip ettiklerini belirterek, Aşgın'a görevinde başarılar diledi.

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