Amanosların saklı cenneti Karaçay Şelalesi - Son Dakika
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Amanosların saklı cenneti Karaçay Şelalesi

18.07.2022 10:40

Amanosların saklı cenneti Karaçay Şelalesi Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyorOSMANİYE Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, gürül gürül akan suyu ve...

Amanosların saklı cenneti Karaçay Şelalesi

Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor

OSMANİYE Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor.

Osmaniye merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve Amanos Dağları eteklerinde yer alan Karaçay Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin suyu gürül gürül akarken doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler orta zorlukta olan parkurdan 45 dakika yürümesi gerekiyor. Vadi içerisinde yer alan şelalenin mest eden manzarasında bazı vatandaşlar buz gibi suya kendilerini atarak yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Karaçay Şelalesi'nin saklı bir cennet olduğunu söyleyen Savaş Özdemir, "Burası Amanos Dağlarında saklı bir cennet. Şelale çok güzel manzarası çok güzel. Burada güzel ve keyifli vakit geçiriyoruz. Hemen hemen her yaz buraya geliyoruz. Buranın keyfini de fazlasıyla çıkarıyoruz. Şelaleye ulaşmak için parkurun son evresi biraz zor. Burası bilinmiyor. Osmaniye'nin bile yarısı burası gelmemiş durumda. Tanıtmaya çalışıyoruz. Biz Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak her yaz gelip böyle bir etkinlik yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü burası gerçekten muhteşem bir yer. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Amanos Dağları, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amanosların saklı cenneti Karaçay Şelalesi - Son Dakika

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