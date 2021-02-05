Amasya'da 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Adil Karpuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz