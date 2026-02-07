Amasya\'da Bağ Evinde Yangın

Amasya'da bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi Yuvacık mevkisinde S.Ş'ye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.