Amasya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim yarın tatil edildi.
Amasya
'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim yarın tatil edildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy
ve Hamamözü
ilçelerinde tüm okullarda, Taşova
ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:00 Kaynak: AA
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