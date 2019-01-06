Son Dakika Haberleri: Amasya'da Eğitime Kar Engeli

Amasya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim yarın tatil edildi.

Amasya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim yarın tatil edildi.


Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:00 Kaynak: AA

Sabah, Amasya, Güncel
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