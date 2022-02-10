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Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenlenecek - Son Dakika

Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenlenecek

10.02.2022 15:28
Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenlenecek

"Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi 11-12 Şubat'ta yapılacak.

"Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi 11-12 Şubat'ta yapılacak.

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenecek festival kapsamında, konserler, kahvaltı ve yemek programları, sokak etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makamında düzenlediği basın toplantısında, 11-12 Şubat'taki festivalin milli hassasiyetler ve geleneklere uygun olmasına büyük ölçüde önem verdiklerini söyledi. Sarı, şunları kaydetti:

"Ferhat ile Şirin'in diyarı Amasyamızda büyük bir eğlence tertipliyoruz. Gençlerimiz Derya Uluğ'u istediler. Gençler ne isterse biz onu yaparız. Festivalimizi duyan bütün vatandaşlarımızı fırsatları olursa Amasya'ya bekliyoruz. Emin olun geldiklerine pişman olamayacaklar. Biz herkesi bu şehirde misafir etmek istiyoruz. Eğer, o gün mutlu olmak, kendinizi bulmak, eğlenmek istiyorsanız, bu festivali iyi değerlendirin diye çağrıda bulunuyorum."

Efsane aşıklar Ferhat'ın Şirin'in memleketi Amasya'da, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi de yer alıyor.

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Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Festival, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Festivali'nin ikincisi düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenlenecek - Son Dakika
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