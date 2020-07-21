Amasya'da minik Öykü'ye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde annesi doğum esnasında vefat eden bir yaşındaki Öykü Denk'e, Yemişen Mahalle Muhtarlığı tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İlçedeki bir kafede düzenlenen programda, üzerinde minik Öykü'nün resmi bulunan doğum günü pastası kesilerek, Öykü'ye mahalle sakinleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Mahalle muhtarı Nurdan Yılmaz, AA muhabirine, kendisinin de küçük yaşta annesini kaybettiğini, annesizliğin ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini söyledi.

Öykü'nün artık mahallenin kızı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Öykü bebeğimize dayısı tarafından bakılmakta. Ağabeyi ve ablası ise baba Habil Denk tarafından bakılıyor.

Amacımız başta Öykü bebek olmak üzere anne babası olmayan çocuklarımıza anne ve babalarının eksikliklerini hissettirmemek, aile sıcaklığı ortamında yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak." dedi.

Programa çocuğun yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk katıldı.