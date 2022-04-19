AMASYA'DA ÖĞRENCİLERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika

AMASYA'da lise öğrencileri 'yardım kampanyası' düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kentte, Macit Zeren Fen Lisesi 9-D sınıfı öğrencileri, Ramazan ayında yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler, yağ, makarna, pirinç, salça gibi bir çok gıda ürününün bulunduğu kolileri ve nakdi yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için yola çıktı.

'30 AİLEYE KOLİ YARDIMI YAPACAĞIZ'

Macit Zeren Fen Lisesi 9-D sınıfı öğrencisi Betül İkra Eroğlu (14), "Yaklaşık 3 hafta önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak amacıyla başlattığımız bu kampanyada önce okulumuzdaki öğrencilerden sonra velilerimize ulaşarak para ve erzak topladık. Sonuç olarak 30 aileye koli yardımı yapacağız ve aynı şekilde okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrenicilere de nakdi yardım yapmayı planlıyoruz" dedi.

'NE MUTLU BİZLERE'

Ramazan ayının sonuna kadar yardımlarının devam edeceğini ifade eden Okul Müdürü Ahmet Eren, 'Ramazan ayı paylaşmanın ayıdır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını hayat felsefesi haline getiren kıymetli öğrencilerimize ve velilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 30 bin TL'Lik gıda yardımını ve nakdi yardımı ailelere ulaştıracağız. Kıymetli öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi ailelere destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Aynı şekilde Ramazan ayının sonuna kadar bu yardımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.