Amasya'da Otomobil Kaza Yaptı

AMASYA'da Ferhat Tüneli çıkışında kontrolden çıkan otomobil, Valilik binasının duvarına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ferhat Tüneli Valilik çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında hızlı olduğu değerlendirilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu valilik binasının duvarına çarptı. Sürücü yara almazken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Şerife Serap KARA - Sinan HARMANCI/ AMASYA,
