Suçüstü yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde son bir ayda 15 ev ve bahçeden hırsızlık yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelendikleri 3 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, bir eve girerek hırsızlık yapan M.C.İ, O.A. ve M.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve çalıntı eşya bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.