Amasya\'da Trafik Kazaları KGYS Kamerasında

Amasya'da aralık ayında büyük bölümü dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen kazalara ait görüntüleri paylaştı. Şehrin çeşitli noktalarında yaşanan kazaların yer aldığı paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. - AMASYA