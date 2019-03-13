Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı
49 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, kavşakta yaşanan çarpışma sonucu ön kısmında hasar oluşan otobüsteki çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. - AMASYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak
Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu