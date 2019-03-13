Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı

49 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, kavşakta yaşanan çarpışma sonucu ön kısmında hasar oluşan otobüsteki çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa
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