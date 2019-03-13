Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı

33 dakika önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Celal Gedik yönetimindeki 52 AAG 319 plakalı, Kamil koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı Beşiktaş'ta Taksiyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]