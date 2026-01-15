Amasya'nın Aşkı: Unutma Beni Tatlısı - Son Dakika
Yerel

Amasya'nın Aşkı: Unutma Beni Tatlısı

Amasya'nın Aşkı: Unutma Beni Tatlısı
15.01.2026 10:07
Unutma beni tatlısı, aşk hikayesine dayanan coğrafi işaretli bir geri dönüşüm lezzeti.

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli 'unutma beni tatlısı'nın ismi şehirde dilden dile dolaşan bir aşk hikayesine dayanıyor. Genç kadının askere giden eşine kendisini unutmaması için yaptığı tatlı, aşk hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilerek geleneksel bir geri dönüşüm örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Tatlının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor. Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor. Fırında kızartılan bayat ekmekler aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.

Geri dönüşümün en tatlı örneği

Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten Amasya Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. Bu tatlımız coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimiz. Çok ekonomik. Bayat ekmeklerin değerlendiriliyor. Geri dönüşümün en tatlı örneği bu tatlıdır" dedi.

"Çok maliyetli değil, bir ekmekten 20 porsiyon çıkar"

Besleyici olan tatlının tarifini büyüklerinden öğrenen Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok maliyetli bir tatlı türü değil. Bir köy ekmeğiyle 20 porsiyon 'unutma beni' ikram edebiliriz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Amasya, Yerel

