AMASYA POLİSLER, HES KODU SORDUKLARI YAŞLI KADININ 'İÇECEK' İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ - Son Dakika

AMASYA'da polis, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yaptığı yaşlı kadına, isteği üzerine iftar için içecek alarak verdi. Yürekleri ısıtan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Serhat Dipi ve Yunus Pek, 9 Nisan günü öğlen saatlerinde kent merkezinde HES kodu sorgulaması yaptı. Bu sırada yaşlı bir kadın kendisine sorgulama yapan polise, 'İki ekmek aldım fakat içecek alamadım' dedi. Polis memurları görev yerlerini arkadaşlarına devrederek içeceği alıp kadına teslim etti. Yürekleri ısıtan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis memuru Serhat Dipi, 'Ekip arkadaşımla beraber burada bir HES kodu uygulamamız vardı. Uygulamayı yaparken yaşlı bir teyzemiz yanımıza geldi. Teyzemizin sorgulamasını yaptık. Teyzemizin elinde iki tane ekmek vardı. Ekmeği aldığını içecek alamadığını iletti. Bizde hemen teyzemize yan tarafta bulunan büfeden içecek aldık. İçeceği aldık teyzemizle helalleştik. Teyzemizi buradan yolcu ettik" dedi.