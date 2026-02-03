Amasya Üniversitesi Rektörü AA'nın Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Amasya Üniversitesi Rektörü AA'nın Oylamasına Katıldı

Amasya Üniversitesi Rektörü AA\'nın Oylamasına Katıldı
03.02.2026 15:22
Rektör Turabi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 kategorideki fotoğrafları değerlendirdi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Turabi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmet Nihad İbrahim El Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Turabi, Portre kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", Haber kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz Atlı", Spor kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Anadolu Ajansını başarılı çalışmalarından dolayı kutladığını belirten Turabi, "Birbirinden güzel fotoğrafları oyladık. Emeği geçen foto muhabirleri, muhabirler ve Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ahmet Hakkı Turabi, Anadolu Ajansı, Turabi, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi Rektörü AA'nın Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Amasya Üniversitesi Rektörü AA'nın Oylamasına Katıldı - Son Dakika
