Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, köy ve mahallerindeki sorunları dile getirirken, sorunların çözümü için Vali Masatlı ve ilgili kurum müdürleri talepleri not aldı.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezi ve yerel yönetimler olarak en iyi hizmeti vermek, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Amasya ve Merzifon'un oluşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Masatlı, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirtti.

Devletin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını, kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"2018 yılından itibaren ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Bu sistem, halkımıza hizmeti merkeze alan ve ağır bürokrasiyi ortadan kaldıran bir sistemdir. Bizler de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak illerde devletimizin tüm birimlerini koordinasyon içinde çalıştırıyor ve kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Devlet yönetiminde ilin yönetim sorumluluğunu üzerine almış herkes burada karşılıklı olarak bir araya geliyor. Sorunlar da bu şekilde çözüme kavuşmuş oluyor. İlçemizin kalkınması için gereken tüm çalışmalar bundan sonra da aynı özveriyle sürecektir."

Masatlı'nın konuşmalarının ardından il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.