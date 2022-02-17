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Amatör avcılığa aykırı balık avlayan 3 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Amatör avcılığa aykırı balık avlayan 3 kişiye ceza kesildi

17.02.2022 13:07
Amatör avcılığa aykırı balık avlayan 3 kişiye ceza kesildi

Malatya'da amatör balık avcılığına aykırılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye 742'şer lira idari para cezası kesildi, 34 kamış tipi oltaya el kondu.

Malatya'da amatör balık avcılığına aykırılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye 742'şer lira idari para cezası kesildi, 34 kamış tipi oltaya el kondu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kette sularında su ürünleri avcılığı denetimlerine devam ediliyor.

Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde üretim kapasitesinin artırılması ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi için Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim yapıldı.

Ekipler, balıkçı kooperatifleri tarafından kiralanmış bölgede amatör avcılık için kullanılan malzeme miktarının fazlalığı nedeniyle 3 kişiye 742'şer lira idari para cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, "Çolakoğlu Mahallesi Karakaya Baraj Göleti sahil bandında yaptığımız denetim ve kontrollerde, iç sularda amatör avcılığa aykırılık yaptıkları tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca avcılıkta kullandıkları 34 adet kamış tipi oltaya da el konuldu. İlimiz iç sularında denetim ve kontrol çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amatör avcılığa aykırı balık avlayan 3 kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amatör avcılığa aykırı balık avlayan 3 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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