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Amatör Maç Olaylar Nedeniyle Yarıda Kaldı

1 saat önce

ÇORUM'da U19 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda mücadele eden Çimentospor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maçının 78'inci dakikasında çıkan olaylar üzerine hakem maçı tatil edildi.

Amatör Maç Olaylar Nedeniyle Yarıda Kaldı, System.String[]


ÇORUM'da U19 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda mücadele eden Çimentospor ile  Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maçının 78'inci dakikasında çıkan olaylar üzerine hakem maçı tatil edildi.

U19 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda Çimentospor, Sungurlu Belediyespor ile 1 No'lu Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi. C klasman hakemi Ahmet Ecevit'in yönettiği maçta, Sungurlu Belediyespor 24'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Çimentospor, 32'nci dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çimentospor, 49'uncu dakikada Hasan'ın kaydettiği golle yeniden durumdan 2-1 öne geçti. Bu golden sonra oyun sertleşmeye başlarken, 2 takım oyuncuları arasında sahada zaman zaman ise gergin anlar yaşandı. Maçın 78'inci dakikasında maçın hakemi, sarı kartı bulunan Sungurlu Belediyesporlu İbrahim Aydemir'e rakip futbolcuya yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Gördüğü kırmızı kartla Aydemir oyun dışı kalırken, takım arkadaşları da karar tepki gösterdi.

SAHAYA GİRMEK İSTEDİLER

Tepkilerin büyümesi üzerine maçı izleyen Sungurlu Belediyesporlu bazı taraftar da sahaya girip hakemlere saldırmak istedi. Polis ekipleri takviye ekiplerin de gelmesiyle olaylara müdahale etti. Maçın hakemi Ahmet Ecevit ve yardımcıları polis koruması altında sahadan çıkarılarak soyunma odasına götürüldü. Polisin olayları yatıştırmasından sonra hakem Ahmet Ecevit, maçı tatil etti. Karşılaşmayla ilgili karar hakem, gözlemci ve saha komiserinin raporları sonrasında Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Futbol, Çorum, Sungurlu, Spor
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