Son Dakika Haberleri: Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor
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Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor

51 dakika önce

Brezilya'da yayımlanan bir araştırmaya göre, Amazon Ormanları'ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oldu. Binlerce çocuk bu şikayetle tedavi altına alındı

Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor, System.String[]

Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre Amazon Ormanları'ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oluyor.


Brezilya merkezli Oswaldo Cruz Vakfı'nın yayımladığı rapor, 36 noktadaki orman yangınları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında 9 yaş ve üzeri en az 5 bin çocuğun solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığını ortaya koyuyor.

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Amazon Ormanları, Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:31 
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