Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor

Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre Amazon Ormanları'ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oluyor.



Brezilya merkezli Oswaldo Cruz Vakfı'nın yayımladığı rapor, 36 noktadaki orman yangınları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında 9 yaş ve üzeri en az 5 bin çocuğun solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığını ortaya koyuyor.