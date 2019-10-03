Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor
51 dakika önce
Brezilya'da yayımlanan bir araştırmaya göre, Amazon Ormanları'ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oldu. Binlerce çocuk bu şikayetle tedavi altına alındı
Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre Amazon Ormanları'ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oluyor.
Brezilya merkezli Oswaldo Cruz Vakfı'nın yayımladığı rapor, 36 noktadaki orman yangınları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında 9 yaş ve üzeri en az 5 bin çocuğun solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığını ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:31
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