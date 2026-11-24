Brezilya'da Alzheimer hastası 74 yaşındaki Janarino Ferreira dos Santos, Amazon ormanlarında kaybolduktan 11 gün sonra sağ olarak bulundu. Ormanda yabani meyveler yiyerek ve doğal kaynaklardan su içerek hayatta kalan yaşlı adamın, gençlik yıllarında aynı ormanlarda çalıştığı ortaya çıktı.

YAKINLARI KOMŞUYA GİDİNCE EVDEN ÇIKTI

Brezilya'nın Macapa kentinde Amazon ormanlarının hemen yakınında yaşayan dos Santos, yakınlarının komşu ziyaretine gittiği sırada evinden ayrıldı. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine kaybolmasından bir gün sonra geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

HELİKOPTER VE TERMAL KAMERALARLA ARANDI

Aile üyeleri, gönüllüler, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin katıldığı arama çalışmalarında helikopterler, dronlar ve termal kameralar kullanıldı. Günler geçmesine rağmen yaşlı adamdan haber alınamazken torunu, arama çalışmalarının sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

PALMİYE YAPRAKLARINDAN KENDİSİNE YATAK YAPTI

Arama ekipleri, ormanda tespit ettikleri ayak izlerinden dos Santos'un daireler çizerek dolaştığını belirledi. İzleri takip eden ekipler, yaşlı adamın açai palmiyelerinin yapraklarından yaptığı iki ayrı yatak buldu. Yataklardan birinin en az dört gün önce, diğerinin ise aynı sabah hazırlandığının anlaşılması ekiplerin umutlarını artırdı.

GENÇLİĞİNDE ORMANDA ÇALIŞMIŞ

Kurtarma çalışmalarına katılan orman görevlisi Aniel Cardoso, dos Santos'un gençlik yıllarında Amazon ormanlarında çalıştığını ve bölgeyi tanıdığını söyledi. Alzheimer hastası olmasına rağmen geçmişte edindiği deneyimlerden yararlanan yaşlı adamın, yabani meyveler yiyerek ve doğal su kaynaklarından su içerek 11 gün boyunca hayatta kaldığı belirlendi.

ÇIPLAK AYAKLA VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Dos Santos, 20 Kasım Cuma günü Macapa kentinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki sık ormanlık alanda bulundu. Üzerinde yalnızca iç çamaşırı bulunan ve çıplak ayakla oturan yaşlı adamın oldukça bitkin olduğu görüldü. Cardoso, "Konuşamıyordu, artık yürüyemiyordu ve çok susamıştı" dedi.

HALATLARLA SEDYE YAPIP ORMANDAN ÇIKARDILAR

Yoğun bitki örtüsü, su basmış alanlar ve bataklıklar nedeniyle kurtarma ekipleri yaşlı adamı ormandan çıkarmakta güçlük çekti. Halatlar yardımıyla geçici bir sedye hazırlayan ekipler, dos Santos'u zorlu araziden geçirerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Yaşlı adam, Macapa kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

İKİ AY ÖNCE BENZER OLAY ACI BİTMİŞTİ

Orman görevlisi Cardoso, yaklaşık iki ay önce aynı bölgede kaybolan başka bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını hatırlattı. Dos Santos'un sağ bulunmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Cardoso, "Bu kez şükürler olsun ki vatandaşımızı sağ olarak kurtarabildik" ifadelerini kullandı.