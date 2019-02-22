Ambulans Helikopter Hamile Kadın İçin Havalandı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Diyarbakır
'ın Kulp Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinden Kulp İlçe Devlet Hastanesinde tedavi gören 23 yaşındaki hamile Sevgül Narınç için sevk talebinde bulunulduğu belirtildi.
Dördüncü gebeliği olan annenin erken doğum yapma riski ve yeni doğacak bebeği için kuvöz ihtiyacı olabileceği ihtimali nedeniyle Kadın Doğum Çocuk Hastanesi ile iletişime geçildiği kaydedilen açıklamada, hasta için gerekli önlemlerin yapılmasının sağlandığı aktarıldı.
Hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:
"Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından görevlendirilen Kulp 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekibimiz, Kulp İlçe Devlet Hastanesinde yatan hastayı İlçe Jandarma
heliportuna inen ambulans helikopterde bulunan sağlık ekibine teslim etti. Ekiplerimiz tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilen anne ve doğacak olan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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